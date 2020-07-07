В Минкомсвязи рассказали о работе системы отслеживания контактов больных COVID-19

Персональные данные граждан, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией, не собирались не обрабатывались. Так о работе системы отслеживания круга общения инфицированных отозвался заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

По его словам, отсутствие обработки персональных данных подтверждается заключением Роскомнадзора.

«В рамках обмена информацией персональные данные не обрабатывались, об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных», — привело цитату чиновника РИА «Новости».

Накануне стало известно, что Минкомсвязь разработала систему для отслеживания круга общения зараженных коронавирусной инфекцией. За основу взяты данные сотовых телефонов, которые будут отслеживаться по геолокации. Таким образом сформируется список граждан, которые могут стать потенциальными носителями вируса

Вся информация будет поступать в оперативные региональные штабы. Также эта система позволит следить за соблюдением карантина уже зараженных граждан, у которых заболевание протекает в легкой форме. Новая система позволить заменить московское приложение «Социальный мониторинг», которое вызывало слишком много жалоб.