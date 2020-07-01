    01 июля 2020, 15:37

    Минкомсвязь готова приветствовать открытие офиса Telegram в России

    Анатолий Минкин

    Если создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решит открыть офис своей компании в России, то Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержит это решение. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава ведомства Максут Шадаев.

    Он отметил, что большее присутствие подобных компаний в России можно только приветствовать.

    «Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, тем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — заявил министр, отвечая на вопрос о вероятном появлении офиса Telegram в России.

    При этом Шадаев уточнил, что он не в курсе планов Павла Дурова и не знает, планирует ли он открывать российский офис своего мессенджера.

    Мессенджер Telegram блокировался с апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзором по решению суда. О прекращении введения ограничений против мессенджера ведомство сообщило 18 июня, уточнив, что согласовало его с Генеральной прокуратурой.

    Павел Дуров проиграл судебное разбирательство с американской комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая опротестовала запуск его виртуальной валюты Gram и блокчейн платформы Ton.

    Суд приговорил компанию Telegram, которая выступала ответчиком, к штрафу в размере 8,5 миллиона долларов. Кроме того, компанию обязали вернуть инвесторам 1,22 миллиарда долларов в течение четырех лет. Сам Дуров в своем обращении заявил, что все деньги инвесторы уже получили.