Минкомсвязь готова приветствовать открытие офиса Telegram в России

Он отметил, что большее присутствие подобных компаний в России можно только приветствовать.

«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, тем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — заявил министр, отвечая на вопрос о вероятном появлении офиса Telegram в России.

При этом Шадаев уточнил, что он не в курсе планов Павла Дурова и не знает, планирует ли он открывать российский офис своего мессенджера.

Мессенджер Telegram блокировался с апреля 2018 по июнь 2020 года Роскомнадзором по решению суда. О прекращении введения ограничений против мессенджера ведомство сообщило 18 июня, уточнив, что согласовало его с Генеральной прокуратурой.

Павел Дуров проиграл судебное разбирательство с американской комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая опротестовала запуск его виртуальной валюты Gram и блокчейн платформы Ton.

Суд приговорил компанию Telegram, которая выступала ответчиком, к штрафу в размере 8,5 миллиона долларов. Кроме того, компанию обязали вернуть инвесторам 1,22 миллиарда долларов в течение четырех лет. Сам Дуров в своем обращении заявил, что все деньги инвесторы уже получили.