Технологии 06 февраля 2024, 18:40 Министр цифрового развития Шадаев предположил, что люди начнут получать услуги через голосовые колонки

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Нельзя исключать, что скоро люди смогут получать услуги через голосовые колонки, с помощью которых смогут, например, записаться к врачу. Таким мнением поделился с сайтом телеканала «Звезда» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

По его словам, вполне возможно, что Госуслуги заменят такие голосовые колонки. Которые будут помогать россиянам получать необходимую информацию.

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«Записаться в поликлинику, получить разрешение, сдать на права. И все будет через голосовую колонку. Она будет с вами разговаривать, за вас отправлять все заявления, записывать, запоминать и доставлять результат», — предположил министр.

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