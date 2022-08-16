Министр торговли РФ Мантуров рассказал о концепции виртуального пилота для сверхзвуковых самолетов

Заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время выступления на форуме «Армия-2022» рассказал о концепции виртуального пилота для сверхзвуковых самолетов. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам министра, все возможности сейчас упираются лишь в сертификационные стандарты и национальную ментальность.

«Все упирается в стандарты. Когда мы говорим о наличии, например, иллюминаторов или переднего остекления кабины пилотов — это международный стандарт. Сегодня вы сами сказали: кнопочку нажал — взлетел, кнопочку нажал — сел. Но при этом ставятся и иллюминаторы, и остекление. Хотя степень цифрового зрения позволяет полностью уйти на LCD-экраны как в кабине пилота, так и для пассажиров <…>», — отметил чиновник.

Мантуров подчеркнул, что когда речь идет о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Вероятен такой сценарий, что часть этих элементов будет использоваться и на перспективных гражданских самолетах.

Чиновник во время выступления добавил, что сейчас самое время формировать новые стандарты.