05 июня 2020, 17:28
Министр просвещения: у моей дочери-пятиклассницы нет мобильного телефона
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что у его дочери, которая учится в пятом классе, нет мобильного телефона. Об этом сообщил Life.ru.
По его словам, «в этом нет ничего плохого», «она отличница, хорошо учится, но всему свое время».
Также Кравцов оценил состояние школ. «Мы проанализировали материальное состояние каждой школы и увидели, что только четверть школ готовы полноценно использовать дистанционные технологии», — заключил Кравцов.