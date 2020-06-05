Министр просвещения: у моей дочери-пятиклассницы нет мобильного телефона

По его словам, «в этом нет ничего плохого», «она отличница, хорошо учится, но всему свое время».

Также Кравцов оценил состояние школ. «Мы проанализировали материальное состояние каждой школы и увидели, что только четверть школ готовы полноценно использовать дистанционные технологии», — заключил Кравцов.