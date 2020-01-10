Милонов запустил канал на YouTube

Депутат ГосДумы Виталий Милонов завел канал на видеохостинге YouTube и опубликовал первое видео под названием «Глобальная чистка ютуба! Дудь-Гитлер и велосипедики». В нем он дал оценку деятельности популярных блогеров.

Политик зарегистрировал свой канал 10 декабря прошлого года, но первое видео появилось только сейчас. Ролик набрал 716 просмотров, 71 пометок «нравится» и 80 дизлайков. На канал Милонова подписались 125 человек.

Собственный канал на видеохостинге Милонов завел по просьбам избирателей и знакомых блогеров. Записать первое видео ему помогли единомышленники.

«Больших роликов точно не будет. „Интернет-глыбы“ не буду ваять. Я не буду делать то, что сам бы лично не стал смотреть», — сообщил депутат изданию URA.RU.