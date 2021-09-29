Миллионы смартфонов и ноутбуков рискуют остаться без интернета после 30 сентября

Миллионы пользователей гаджетов по всему миру 30 сентября столкнутся с проблемами с доступом в Сеть из-за окончания действия цифрового сертификата IdentTrust DST Root CA X3. Он выдается центром Let’s Encrypt и используется для шифрования данных при обмене между сайтами и устройствами.

Сложности могут возникнуть у смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые нельзя обновить до iOS 10, и у ноутбуков MacBook с macOS 10.12.0 и более старых версий ОС, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на технического директора хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Александра Хакимова.

Под ударом окажутся и смартфоны на ОС Android 2.3.6 и предыдущих версиях операционной системы, а также компьютеры с Windows XP Service Pack 2.

Хакимов пояснил, что бесплатные цифровые сертификаты Let’s Encrypt применяют миллионы сайтов. Проблема с доступом, по его словам, именно в системе доверия между сертификатами. Сейчас цепочка выглядит так: IdenTrust’s DST Root CA X3, потом ISRG Root X1, потом Let’s Encrypt R3 и конечный сертификат.

«Но после 30 сентября устройства, которые не знают об этих корневых сертификатах, перестанут доверять всем сертификатам, выпущенным Let’s Encrypt», — рассказал Хакимов.

Для решения проблемы можно обновить ОС либо заменить устаревший сертификат на ISRG Root X1. Он действует до 2035 года. Также можно использовать браузер Firefox 50 или более свежую версию, сообщил techcrunch.