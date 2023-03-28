Технологии 28 марта 2023, 21:41 Миллионам людей по всему миру предрекли потерю работы из-за искусственного интеллекта CNBC News: искусственный интеллект может оставить без работы 300 млн человек по всему миру Pixabay

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Искусственный интеллект в будущем может оставить без работы 300 миллионов человек по всему миру. Такую перспективу предрекли аналитики крупнейшего инвестбанка Goldman Sachs, сообщил CNBC News.

В первую очередь это касается работы административного персонала, где ИИ сможет заменить 46% сотрудников, 44% — юристов, а также 37% архитекторов и инженеров. Автоматизировать можно примерно треть работы социологов, финансистов и бизнесменов.

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В то же время продукты с использованием технологий искусственного интеллекта смогут существенно повысить производительность труда, считают эксперты. Мировой ВВП с использованием ИИ вполне может прибавить 7% благодаря внедрению новых технологий автоматизации.

Меньше всего изменения с использованием искусственного интеллекта затронут профессии, где преобладает физический труд. Это строительство, уборка, ремонтные работы и добыча природных ресурсов.

По подсчетам экспертов в США может быть автоматизировано 25% работы. Сильнее всего ИИ затронет Израиль, Швецию, Японию и Гонконг.

Ранее специалисты Сеченовского университета обучили искусственный интеллект помогать медикам в постановке диагноза. Это удалось сделать с помощью разработанной цифровой методики.