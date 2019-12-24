Микрометеорит попал в российский спутник «Метеор-М»

Метеоспутник «Метеор-М» №2-2 столкнулся в космосе с микрометеоритом. В результате ЧП аппарат сменил орбиту, но специалисты снова установили контроль над спутником. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«На космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно — микрометеорит) на его конструкцию», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

В Роскосмосе добавили, что из-за столкновения спутник изменил орбиту, а также включился режим неориентированного полета. После случившегося все системы космического аппарата отключились до того момента, пока спутник не попал в зону видимости средств слежения.

Российские специалисты уже установили связь с «Метеором-М» и восстановили его работоспособность. Сейчас спутник функционирует в обычном режиме.

В июле 2019 года космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 вывели на околоземную орбиту. Спутник отправили с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Кроме него, на орбите также расположены спутники «Метеор-М» № 1 и «Метеор-М» № 2. В ноябре 2017 года в космос пытались отправить «Метеор-М» № 2-1, но произошедшая во время запуска авария не позволила осуществить задуманное.