Технологии 28 января 2023, 08:52 МИД заявил, что Россия готова к кибератакам Замглавы МИД Сыромолотов: РФ готова к любым кибератакам других стран freepik

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Россия готова к любым кибератакам других государств. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Олег Сыромолотов в интервью ТАСС.

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. <…> Мы были готовы к тому, что нас будут атаковать», — отметил министр.

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По его словам, Россия ответственно подходит к вопросу своей информационной безопасности и продолжает укреплять ее. Система защиты постоянно совершенствуется. Защитные меры в этой сфере поручило принять правительство.

В том же интервью заместитель главы МИД указал на то, что Соединенные Штаты наращивают возможности для шпионажа через персональные устройства связи вопреки своим же лозунгам о защите прав человека.