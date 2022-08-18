МИД России призвал YouTube признать ошибкой блокировку видео посольства в Великобритании

Признать ошибку, разблокировать канал посольства России в Великобритании и восстановить все его материалы призвал видеохостинг YouTube заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, сообщил ТАСС.

«Призываем администрацию YouTube проявить зрелость и признать собственную ошибку, полностью и незамедлительно восстановив все удаленные видеоматериалы», — сказал он на брифинге.

Администрация видеохостинга 15 августа удалила 29 роликов с канала посольства. Временный поверенный в делах России в Великобритании Александр Гусаров сообщил, что обжалует это решение. Роскомнадзор потребовал от Google LLC снять ограничения не только с канала посольства в Великобритании, но и в Северной Ирландии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что удаленные ролики опубликуют на страницах министерства в RuТube и «ВКонтакте», сообщило Nation News. Она добавила, что после произошедшего нельзя доверять YouTube, ведь он поступил в соответствии с западной концепцией свободы слова с запретом на «неправильную» позицию.