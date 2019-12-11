Microsoft заставит пользователей отказаться от Windows 7 назойливыми оповещениями

Пользователи Windows 7 получат сообщения об окончании расширенной поддержки операционной системы. Уведомления появятся на рабочем столе компьютера, в которых Microsoft попытается донести до клиентов, что дальнейшее использование ОС небезопасно, и посоветует перейти на Windows 10.

Googlе уже не тот? Соучредители уходят в отставку, потому что «просто устали» Подробнее

Такие сообщения будут появляться регулярно на всех версиях ОС (Starter, Home Basic, Home Premium и др.). При этом было отмечено, уведомления не появятся лишь на компьютерах, работающих в режиме киоска, то есть на экранах банкоматов, вендинговых автоматов и платежных терминалов.

Windows вышла в октябре 2009 года, а систему компания перестала поддерживать еще в январе 2015 года. Датой официальной смерти ОС станет 14 января 2020 года, когда завершится выпуск обновлений безопасности и расширенная поддержка платформы.