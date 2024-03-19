Технологии 19 марта 2024, 02:50 Microsoft захотела перенести сроки блокировки доступа к части сервисов Softline: в Microsoft обсудили перенос сроков приостановки доступа к сервисам РИА «Новости»

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В корпорации Microsoft обсуждают вопрос переноса сроков приостановки доступа к сервисам в россии на конец месяца. Это даст пользователям время настроить альтернативные инфраструктуры, об этом рассказал вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов, его слова привело РИА «Новости».

Благоразумов отметил, что в Microsoft обсуждают перенос сроков с 20 марта на конец месяца.

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«Это не отменяет вводимые ограничения, но дает необходимое время сделать бэкапы и настроить работу альтернативной инфраструктуры», — пояснил вице-президент.

Под блокировку попадут сервисы для корпоративных клиентов, облачные платформы One drive и Azure, а также все версии Excel. В российской компании заверили, что Microsoft не планирует отключать продукты для физических лиц.

Решение о приостановке доступа к сервисам компания Microsoft приняла из-за 12-го пакета антироссийских санкций, который начал действовать в декабре 2023 года.