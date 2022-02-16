Microsoft выпустила первое большое обновление Windows 11

Операционная система Windows 11 получила первое большое обновление. Компания Microsoft в своем блоге заявила, что прислушалась к просьбам пользователей и учла их пожелания при обновлении системы.

На «Панели задач» появилась функция отключения микрофона и опция, позволяющая быстро поделиться записью экрана. В сообщении компании говорится, что в условиях, когда много людей остаются на удаленной работе, проблемы с включенным микрофоном и возможностью переслать необходимые картинки коллегам до сих пор актуальны.

Теперь все это можно сделать в один клик: отключить звук или предоставить общий доступ к любому открытому окну на панели задач. Установленные на «Панели задач» часы после обновления стали отражаться на дополнительных мониторах. Кроме того, на панель снова можно перетаскивать иконки программ и файлы.

Обновление коснулось проигрывателя Windows Media Player. Он получил новый дизайн и несколько дополнительных функций. Теперь там собрана вся доступная на компьютере музыка, из которой можно составлять плейлисты. В будущем плеер заменить приложение Groove Music.

В приложении «Блокнот» появились возможность включения темной темы, а также упрощенное меню. Впервые там появилась функция, которая позволяет бесконечно отменять ввод текста. В прошлых версиях такой возможности не было.

С обновлением Windows 11 больше всех повезло пользователям из США. Для них открыли доступ к предварительной версии магазина Amazon Appstore, в котором можно скачать более 1000 популярных мобильных приложений и игр. Появится ли такая возможность у пользователей из других стран, пока неизвестно.