Microsoft выявила нацеленную на страны НАТО «российскую» киберугрозу

Microsoft заявила о выявлении хакерской операции Seaborgium. Как указано в докладе американской корпорации, она якобы создана в России и нацелена на людей и организации в странах НАТО.

«Microsoft изучила и приняла меры для борьбы с кампаниями, запущенными Seaborgium, злоумышленником российского происхождения, чьи цели находятся близко к государственным интересам РФ», — сказано в докладе компании.

В нем также указано, что Microsoft с начала 2022 года исследовала кампании Seaborgium, нацеленных «на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы».

Хакерские атаки также совершались против государственного сектора Украины, следует из заявления компании. При этом в нем отмечается, что эта страна и не являлась приоритетом злоумышленников.

В Microsoft добавили, что кампании включают регулярные фишинговые операции, кражу учетных данных и информации. Кроме того, как уточнили в компании, проводятся атаки по взлому и публикации данных «с целью формировать информационную картину в выбранных странах».

В начале августа США признались в создании «IT-армии Украины» для нанесения кибератак по российской инфраструктуре. Однако вреда действия украинской стороны почти не наносят. Специалисты в кибербезопасности сходятся во мнении, что украинские хакеры слабо оснащены и способны только вызвать утечку паролей.