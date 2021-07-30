Microsoft усложнила смену браузера по умолчанию

Microsoft усложнила процесс смены браузера по умолчанию в Windows 11. Теперь сменить Edge на Chrome, Mozilla, Opera или любой другой нельзя с помощью одной кнопки.

Для сены пользователю придется зайти в раздел «Приложения» и открыть список программ. После выбора стороннего браузера, операционная система попросит пользователя не спешить с решением, а далее появится сообщение «Microsoft Edge — быстрый, безопасный и созданный специально для Windows 11 браузер». Об этом рассказал журналист Крис Хоффман на сайте How-To Geek, протестировав бета-версию новой версии Windows.

Журналист отметил, что нововведение может сохранится и в публичной версии ОС, чтобы сохранить долю пользователей Edge при разнообразном рынке браузеров.

Ранее стало известно, что из новой версии операционной системы Microsoft Windows 11 исчезла привычная и важная функция. В бета-версии пользователи не могут работать с панелью задач.

Компания Microsoft представила Windows 11 в июне 2021 года. Новая операционная система получила заметные изменения в интерфейсе. Ее начнут распространять в октябре.