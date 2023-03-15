Технологии 15 марта 2023, 21:34 Microsoft сообщила о взломе почты Outlook CNN: компания Microsoft заявила о хакерском взломе почтового сервиса Outlook РИА «Новости»

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Американская корпорация Microsoft сообщила своим клиентам о хакерском взломе принадлежащего ей почтового клиента Outlook. Текст отчета компании попал в распоряжение телеканала CNN.

Для взлома хакеры использовали ранее неизвестную уязвимость в программном обеспечении электронной почты Microsoft, уточняется в уведомлении. По данным компании, от кибератак или взлома хакеров пострадали менее 15 организаций.

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Сайт BleepingComputer также сообщил, что Microsoft приписала атаку хакерской группе APT28 (Fancy Bear/ Strontium). На Западе считают, что она якобы связана с российской разведкой.

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В конце декабря 20222 года жителям России вернули возможность скачивать и устанавливать операционную систему Windows. Такое решение приняла компания Microsoft. Россиянам вернули в доступ версии Windows 11, 10, 8.1 и 7.

Корпорация Microsoft объявила о решении закрыть продажи в РФ в начале марта 2022 года. При этом она пообещала выполнить свои обязательства перед российскими клиентами.