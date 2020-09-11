Microsoft сообщил об атаках российских хакеров на штабы Трампа и Байдена

Российские, китайские и иранские хакеры предприняли атаки в отношении работников предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии Джозефа Байдена.

Сообщение об этом появилось в блоге вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.

«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена», — говорится в заявлении.

Речь идет о группе под условным названием «Стронций», которая, предположительно, объединяет российских хакеров. Им приписывается более 200 нападений на организации. В том числе, штабы кандидатов, партии и политических консультантов.

Китайская группа «Цирконий» обвиняется в атаках на аккаунты известных людей, связанных с предвыборными процедурами и штабом Байдена. Иранская группа «Фосфор» атакует личные ученые записи людей, связанных с предвыборным штабом Трампа.

В Microsoft утверждают, что именно группу «Стронций» спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинял во вмешательстве в выборы 2016 года. Российские хакеры якобы также атаковали Германский фонд Маршалла в США, консультантов Республиканской и Демократической партий и некоторые неправительственные организации. «Стронций» также собирал данные о коммерческих организациях, атакуя отели, финансовые услуги и сферу безопасности.

Вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Том Берт предложил выделить дополнительные федеральные средства на обеспечение безопасности выборов.

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции, связанные с попытками иностранного вмешательства в президентские выборы. По его мнению, масштабы и интенсивность угрозы в последние годы только возросли.