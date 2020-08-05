СМИ раскрыли сумму сделки по покупке Microsoft сервиса TikTok

После завершения сделки Microsoft перенесет все системы, которые обеспечивают работу сервиса на территорию США. Такое требование выдвинул Белый дом.

Сделка чуть не сорвалась после заявления слов президента США Дональда Трампа, который заявил, что одобрит сделку при условии, если существенная часть суммы поступит на счета министерства финансов.

Журналисты тут же назвали слова Трампа вымогательством, которое законодательно запрещено. В ответ пресс-служба администрации Белого дома объяснила, что президент США имел в виду налоговые поступления и создание новых рабочих мест.

Однако обещание Трампа заблокировать TikTok на территории США, если до 15 сентября сделка не случится, никто не опроверг. Пока у Microsoft и ByteDance время еще есть.

Трамп неоднократно обвинял TikTok, что они собирают информацию об американских пользователях, которую передают властям Китая. Президент США требовал, чтобы любая крупная корпорация приобрела сервис. В минувшее воскресенье Microsoft объявила о продолжении переговоров с ByteDance.

Угрозу всему интернету увидел в заявлениях Трампа о TikTok основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, продажа сервиса под угрозой блокировки это опасный прецедент, который может поставить окончательную точку на существовании глобальной сети.