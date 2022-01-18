Microsoft решила купить разработчика Warcraft и Call of Duty

Корпорация Microsoft заявила о намерении купить производителя видеоигр Activision Blizzard. Компания создала такие игры, как Warcraft и Call of Duty. Сумма сделки составит более 68 миллиардов долларов.

«Сегодня Microsoft объявила о планах по приобретению Activision Blizzard, лидера в области разработки игр и издателя интерактивного развлекательного контента», — сообщила пресс-служба корпорации.

Одного из крупнейших производителей видеоигр планируют приобрести за 68,7 миллиарда долларов. За каждую акцию Activision Blizzard выплатят по 95 долларов. После объявления о сделке акции компании подскочили в цене примерно на треть.

«Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, развитие игрового сообщества и облачные технологии, чтобы открыть новую эру, где игроки и создатели игр будут стоять на первом месте, а сами игры будут безопасными, инклюзивными и доступными для всех», — отметил глава Microsoft Сатья Наделла.

Согласно условиям сделки, корпорация получит права на игровые франшизы Warcraft, Call of Duty, Starcraft, Overwatch, Candy Crush и другие. Новый бизнес возглавит гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер.