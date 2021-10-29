Microsoft прибегла к помощи нейросети для распространения Windows 11

Операционную систему Windows 11 распространяют при помощи нейросети. Спустя почти месяц после релиза ОС нового поколения компания Microsoft увеличила объемы ее развертывания для установки.

Чтобы популяризация Windows 11 шла более быстрыми темпами и на большее количество компьютеров, в компании используют особую модель машинного обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft.

В корпорации намерены продолжить обучать нейросеть в течение всего поэтапного развертывания, чтобы обеспечить плавное обновление.

Новую оперативную систему компания планируют в первую очередь распространять среди пользователей, у которых ПК соответствуют минимальным системным требованиям.

Специалисты Microsoft обратили внимание на необходимость следовать рекомендациям ОС или установить на устройства специальное приложение PC Health Check для проверки совместимости.

С выходом Windows 11 в начале октября активизировались мошенники. Они начали использовать новую операционную систему для кражи личных данных или денег россиян.