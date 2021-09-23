Microsoft презентовала 5 новых гаджетов в линейке Surface

Американская корпорация Microsoft представила пять новых гаджетов в линейке Surface, в том числе планшеты и ноутбук с предустановленной операционной системой Windows 11. Презентация проходила в прямом эфире на официальном сайте компании.

Открывал презентацию планшет Surface Pro 8, получивший 13-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 герц и оснащенный процессором Intel 11-го поколения, 32 гигабайтами оперативной памяти и двумя разъемами USB-C Thunderbolt.

Второй анонсированной новинкой стал бюджетный планшет Surface Go 3 с новым процессором Intel Pentium 6500Y, благодаря которому производительность выросла на 60%. Планшет выпустят с оперативной памятью объемом от четырех до восьми гигабайт, а также внутренним хранилищем на 64 или 128 гигабайт. Microsoft также представила более дешевую версию планшета Surface Pro X, который будет без поддержки сотовой связи LТЕ.

Следом компания показала складывающий смартфон-книжку Surface Duo 2. Гаджет получил дисплей на 8,3 дюйма с частотой обновления до 90 герц, процессор Qualcomm Snapdragon 888, поддержку 5G и три камеры.

Самой мощной новинкой стал ноутбук-трансформер Surface Studio с сенсорным экраном на 14,4 дюйма. Гаджет можно использовать и как ноутбук с клавиатурой, и как планшет. Он будет доступен с процессорами Intel Core i5 или Core i7, предусмотрены варианты с объемами оперативной памяти 16 или 32 гигабайта. Есть разъем Thunderbolt 4.

Компания также показала специальный аксессуар Surface Adaptive Kit для людей с особенностями развития. Это набор стикеров на клавиатуру и другие устройства, который облегчит использование клавиш для слабовидящих людей. Microsoft также представила экологичную мышку, на 20% состоящую из переработанного пластика.

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