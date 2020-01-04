Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через несколько дней

«После окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, ваш компьютер не перестанет работать, но Майкрософт больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности», — сообщили в Microsoft.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Microsoft отметило, что релиз Windows 7 состоялся больше десятилетия назад. Тогда уровень киберугроз был совершенно иным. Новые технологии заставили переработать операционную систему и создать Windows 10, в которой системы защиты от киберугроз стали более совершенными.

В Microsoft порекомендовали обновить устройства, которые устарели и могут дать легкий доступ преступникам к личным данным владельцев компьютеров и ноутбуков. Установка новой операционной системы почти наверняка негативно отразится на производительности, поэтому лучше приобрести новую мощную модель.