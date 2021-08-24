Microsoft предупредила об ошибках в ранних версиях Windows 11

Специалисты Microsoft разослали участникам программы бета-тестирования Insider Preview письма, в которых признают некоторую нестабильность новых версий Windows 11. Неполадки будут касаться в основном процессов совместимости.

Как сообщило итальянское издание HTNovo, в компании порекомендовали не устанавливать обновления без насущной необходимости. Журналисты предположили, что Microsoft начнет распространять фактически «настоящую Windows 11». Предыдущие версии не особенно отличались от актуальной Windows 10. Фактически, базовые коды были одинаковыми, была новая графика. Их установка не вызывала неполадок. Следующие бета-версии будут отличаться гораздо заметнее.

Выход общедоступной Windows 11 ожидается в 2021 году. Первое обновление, весеннее или осеннее, запланировано на 2022 год. Оно будет тестироваться инсайдерами. Windows 11 будет обновляться раз в год.

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