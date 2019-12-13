Microsoft представила новый дизайн Windows

Microsoft Design переработали в рамках принятой в 2017 году концепции Fluent Design не только эмблемы Word, Excel и PowerPoint, но также пересмотрели самый значимый элемент — логотип Windows. Это первое обновление монохромного логотипа Windows с 2015 года.

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Различные оттенки синего цвета на нем возвращают нас к одному из самых ранних логотипов Windows 3.0 1990 года. Сектора логотипа имеют градиентный окрас, а сам «флажок» будто находится под углом. Новую эмблему на панели задач Windows 10 X можно будет увидеть во второй половине 2020 года.

«По мере того, как мы продолжаем совершенствовать нашу технологию и выпускаем новые значки, которые будут отражать будущее Microsoft, наша система проектирования также будет развиваться в соответствии с новыми сценариями, которые мы пока не рассматривали», — рассказали в корпорации Microsoft.

Сами обновленные значки выглядят более динамичными за счет того, что дизайнеры добавили в плоские изображения немного объемности.