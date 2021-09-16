Microsoft предложила альтернативу паролям для компьютеров

Компания Microsoft предложила своим пользователям отказаться от запоминания паролей для входа в компьютеры с операционной системой Windows. В качестве альтернативы разработчики предложили мобильное приложение Microsoft Authenticator. Об этом говорится в официальном блоге компании.

В приложении будет приходить специальный ключ безопасности, при помощи которого можно войти в систему. Функцию пообещали запустить в ближайшее время.

Приложение нужно привязать к личной учетной записи Microsoft, зайти в дополнительные параметры безопасности и включить пункт меню «Учетная запись без пароля». Также через приложение можно снова вернуться обратно и каждый раз вводить придуманный самостоятельно набор букв, знаков и цифр.

Компания отметила, что в марте 2021 года вход в систему по новым правилам стал доступен для корпоративных пользователей, которые остались очень довольны этой новинкой.

Microsoft Authenticator станет работать с версиями операционной системы Windows 10 после ее обновления и с Windows 11 сразу после ее выхода.