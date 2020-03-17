Microsoft показала новые способности Xbox Series X

Компания Microsoft опубликовала несколько видеороликов, на которых продемонстрировала функции и характеристики новой консоли. Отмечается, что приставка будет гораздо мощнее предыдущей версии и поддерживает разрешение 8K.

В выложенных роликах на YouTube-канале Xbox показана разница во времени загрузки игр.

Другой ролик демонстрирует новую «фишку» Xbox. Теперь появилась возможность ставить игры на паузу вне игрового процесса, а потом моментально возвращаться спустя несколько дней или даже недель. Также отмечается, что игроки смогут возобновить игру, даже после перезагрузки приставки.

Дизайн консоли, как и было заявлено ранее имеет форму башни.

Высота устройства составит 301 миллиметров, а длина и ширина — 151 миллиметров.

Ранее в Сеть попали фотографии якобы нового дизайна PlауStation 5, которую должны представить в конце 2020 года. Видимо Sony тоже решила удивить поклонников нестандартным дизайном. И если у Xbox дизайн прямоугольный, то у Sony — круглый.