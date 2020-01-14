Microsoft перестала поддерживать ОС Windows 7

«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января. Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки», — обратились к пользователям сотрудники Microsoft.

На сайте компании сказано, что стационарные компьютеры и ноутбуки под управлением Windows 7 будут продолжать функционировать. В случае затруднений пользователи больше не смогут обращаться в службу технической поддержки Microsoft. Отсутствие обновлений чревато появлением в системе уязвимостей, которыми смогут (и наверняка будут) пользоваться хакеры и мошенники.

В Microsoft порекомендовали сделать резервную копию всех важных данных и разместить ее в облачном сервисе OneDrive, а также обновить операционную систему до Windows 10.

По данным интернет-портала Computerworld.com, сославшегося на веб-аналитиков Net Applications, под Windows 7 в конце 2019 года работало чуть больше четверти всех персональных компьютеров — 26,6%.