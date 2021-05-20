Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer через год

Браузер Internet Explorer лишится поддержки Microsoft. Американский IT-гигант сделал выбор в пользу Edge. Процесс завершат до 15 июня 2022 года.

В новый браузер встроили «режим IE», сообщили в пресс-службе компании. Благодаря ему пользователи получат доступ к устаревшим сайтам и приложениям на основе Internet Explorer. Edge в Microsoft назвали единственным браузером с поддержкой и устаревших, и современных веб-страниц.

На него можно будет перенести все данные истории поиска и пароли. Потребуется, заверили специалисты, всего несколько кликов. Новый браузер включили в программное обеспечение Windows 10.

Для работающих на основе Internet Explorer бизнес-клиентов в компании подготовили указания, чтобы было проще совершить переход.

От браузера в Microsoft решили отказаться, в том числе из-за защиты данных пользователей. У Edge в этом плане преимущества: он предусматривает защиту от фишинга и вредоносных программ благодаря Microsoft Defender SmartScreen. Отслеживать утечку конфиденциальных сведений поможет функция Password Monitor.