Microsoft ограничит сроки бесплатного обновления до Windows 11

В Microsoft рассматривают возможность ограничить сроки обновления до новой операционной системы. Бесплатным переход на Windows 11 останется минимум год после старта апдейта.

В блоге компании назвали недавно представленное ПО «значительным шагом к будущему, в котором специальные возможности „просто работают“ — без дорогостоящих подключаемых модулей или трудоемкой работы IT-администраторов».

Тем не менее Microsoft оставила за собой право прекратить доступ к бесплатному обновлению компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Произойдет это, отмечено в публикации, не раньше чем через год после начала программы обновления.

Для установки Windows 11 компьютер должен соответствовать определенным параметрам: на нем должна стоять лицензионная копия ОС, а требования к «железу» теперь намного выше.

Microsoft представила новую оболочку в конце июня. Windows значительно улучшили и сделали более приспособленной к устройствам с сенсорным экраном.

Распространять обновление среди пользователей компания намерена с осени 2021 года.