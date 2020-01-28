Microsoft обновит Windows 7 только vip-клиентам

Компания Microsoft признала, что финальное обновление Windows 7 содержит ошибку. Апдейты KB4534314 и KB4534310 были выпущены 14 января. Установившие их пользователи вдруг увидели черный фон вместо установленных ими обоев. Производитель операционной системы объявил, что баг возможен из-за использования функции «Растянуть» при изменении картинки обоев рабочего стола. Решить проблему можно подбором другого изображения и применения для него режимов «Замостить», «По центру», «По размеру» или «Заполнение».

Тем же пользователям, кто не хочет заморачиваться, предлагается обновить систему. Сделать это могут лишь компании и организации, которые оплатили продленную поддержку Windows 7 Extended Security Updates (ESU). На профильных порталах высказывается мнение, что баг целенаправленно добавили в апдейт-сборку, чтобы стимулировать пользователей приобретать более современную версию операционной системы — Windows 10.

Ранее стало известно, что с 14 января 2020 года компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7.