Microsoft не будет поддерживать браузер Internet Explorer

По данным НСН, это будет происходить постепенно. Окончательно поддержка прекратится лишь к августу следующего года.

Сначала браузер не будет синхронизироваться с сервисами Microsoft 365, позже он будет отключен от Microsoft Edge Legacy.

Ранее Google убрал онлайн-игру Fortnite из Google Рlay, потому что разработчики добавили возможность покупать внутриигровую валюту в обход приложения.