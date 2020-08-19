19 августа 2020, 14:09
Microsoft не будет поддерживать браузер Internet Explorer
Корпорация Microsoft приняла решение отказаться от поддержки браузера Internet Explorer 11. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным НСН, это будет происходить постепенно. Окончательно поддержка прекратится лишь к августу следующего года.
Сначала браузер не будет синхронизироваться с сервисами Microsoft 365, позже он будет отключен от Microsoft Edge Legacy.
Ранее Google убрал онлайн-игру Fortnite из Google Рlay, потому что разработчики добавили возможность покупать внутриигровую валюту в обход приложения.