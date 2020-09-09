Microsoft назвал сроки выхода и цену нового Xbox Series X

Консоль следующего поколения Xbox Series X от компании Microsoft поступит в продажу 10 ноября. Устройство будет строить от 38 до 45 тысяч рублей.

Об этом объявила компания Microsoft.

Консоль поступит в продажу 10 ноября — в одно время с менее мощной версией. Xbox Series X будет стоить 499 долларов в США или 499 евро в Европе, а значит в России его цена будет меняться от 38 до 45 тысяч рублей.

Xbox Series S, который тоже можно будет купить с 10 ноября, будет не только слабее консоли нового поколения, но и дешевле. В США его можно будет купить за 299 долларов, а в Европе — за 299 евро. Это значит, что в России цена Xbox Series S будет колебаться в диапазоне от 23 до 27 тысяч рублей.

Microsoft откроет предзаказ на оба устройства с 22 сентября. Кроме того, новые консоли можно будет взять в лизинг. В таком случае пользователь должен будет ежемесячно выплачивать фиксированную сумму в размере 25 долларов на протяжении двух лет. Однако в России это предложение действовать не будет — она не попала в список 12 стран, жители которых смогут воспользоваться этой возможностью уже в конце года.

Также появилось нововведение в подписочном игровом сервисе Game Pass. В него добавили подписку на сервис EA Play — его пользователи получают доступ к играм, которые выпустил производитель Electronic Arts. Несмотря на это, стоимость подписки на Game Pass не повысили.