Microsoft начала переговоры о покупке мессенджера Discord

Американская корпорация Мiсrоsоft начала вести переговоры о покупке мессенджера Discord. Сумма потенциальной сделки оценивается более чем в 10 миллиардов долларов (около 746 миллиардов рублей), сообщил Bloomberg.

По сведениям от источников, окончательное решение по сделке пока не принято. Кроме того, Discord ведет переговоры еще с несколькими возможными покупателями. Никаких конкретных договоренностей пока не заключено.

Компания Disсord владеет одноименным мессенджером, который пользуется популярностью среди любителей видеоигр. Представители Discorord ранее уже обращались к Microsoft для обсуждения потенциальной продажи. Со стороны Microsoft в обсуждении принимал участие Фил Спенсер, возглавляющий подразделение Xbox, отвечающее за выпуск игровых консолей.

Один из собеседников агентства сообщил, что Discord скорее выйдет на биржу, чем пойдет на продажу. Для Microsoft же эта сделка может быть полезна для развития в игровом бизнесе.

Компания Microsoft, выпускающая операционные системы Windows, ранее решила сделать текстовый редактор «Блокнот» отдельным приложением. Нововведение ожидается вместе с релизом очередного обновления Windows 10.