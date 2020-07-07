Microsoft избавится от старейшего элемента Windows

Компания Microsoft планирует убрать панель управления. Обновленная система уже направлена в работу тестировщикам.

Как сообщает портал Windows Latest, разработчики стараются улучшить раздел «Настройки», переместив в него функции «Панели управления». Таким образом они оптимизируют задвоенные настройки.

Однако эксперты считают, что это произойдет не раньше, чем к 2021 году. Так как некоторые системные настройки до сих пор доступны только через «Панель управления». Например, в приложении «Настройки» нет пункта «Дополнительные параметры питания». А если искать этот пункт в поисковой строке Windows, то она перенаправляет пользователя в классическую панель управления.

«Панель управления» как отдельный элемент системы появилась в 1987 году. В 2012 году, с выходом Windows 8, появилось приложение «Настройки». При этом разработчики не исключили «Панель управления», оставив его для продвинутых пользователей.

В конце марта Microsoft обновила дизайн меню «Пуск». Теперь оно выполнено в стиле Fluent Design.