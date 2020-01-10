Microsoft будет реже обновлять Windows

Microsoft решил пересмотреть политику обновлений Windows. Теперь апргейд операционной системы будет происходить раз в год.

Как сообщило издание Windows Latest, сейчас американская корпорация закончила создание обновления 20H1. Оно должно выйти весной 2020 года. Источники издания считают, что весенний апгрейд Windows 10 станет важным событием для платформы, а вот осеннее обновление (20H2) не внесет в ОС ничего кардинально нового.

Также портал написал, что в будущем Microsoft планирует вводить новые функции в систему лишь весной. Осенью компания станет выпускать косметические апдейты и патчи безопасности.

Эксперты издания полагают, что корпорация намерена оптимизировать свои ресурсы и ускорить выход системных обновлений. Неоднократно Microsoft критиковали за неспособность выпустить масштабные обновления два раза в год.

Ранее стало известно, что 14 января Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Релиз этой ОС состоялся более десяти лет назад. В американской компании посоветовали обновить устройства, на которых установлены Windows 7, чтобы не стать мишенью киберпреступников.