Microsoft без согласия пользователей обновит старые версии Windows 10

По данным сайта, устаревшая операционная система сейчас установлена на 20% компьютеров пользователей. Без их согласия Windows обновят до версии 1909.

Избежать принудительного обновления не удастся тем, у кого установлена версия Home. В случае с Pro-версией можно будет схитрить и просто выключить функцию апдейта в редакторе реестра. Компания продолжит поддерживать Windows 10 Enterprise и Education еще два года.

Microsoft не собирается воплощать свой план в жизнь вероломно: всех консервативных юзеров уже начали предупреждать о грядущих изменениях.

Сегодня в России начались продажи консоли нового поколения от Microsoft — Xbox Series Х и Xbox Series S. Топовая модель стоит 45 590 рублей.