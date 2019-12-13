Microsoft анонсировала Xbox нового поколения

По словам представителя компании, мощность и новые возможности приставке нового поколения дадут специально разработанный для нее процессор на базе архитектуры RDNA Zen 2. Xbox Series X будет поддерживать игры в формате 8К с частотой 120 кадров в секунду и технологию трассировки лучей.

«Мы минимизируем задержки, используя такие технологии, как Auto Low Latency Mode (ALLM) и предоставляя разработчикам новые функциональные возможности, такие как Dynamic Latency Input (DLI), чтобы сделать Xbox Series X самой отзывчивой консолью за всю историю», — заявил Фил Спенсер.

Новая консоль Xbox Series X имеет прямоугольную форму, и ее можно ставить и вертикально, и горизонтально. К ней прилагается новый беспроводной контроллер с улучшенными размерами и формой. Из новшеств там появилась кнопка «поделиться», при помощи которой можно делать скриншоты и или создавать небольшие клипы.

Первым эксклюзивом для новой приставки станет Saga: Hellblade II от Senua. Продолжение отмеченного наградами Hellblade: Senua’s Sacrifice. Срок выхода игры пока не называется и пока не понятно, будет ли она продаваться в одном комплекте с Xbox Series X.