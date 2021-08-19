Microsoft анонсировала выпуск обновленного Paint в Windows 11

Компания Microsoft в скором времени выпустит обновленный Paint в Windows 11. У него появится новый дизайн, а также поддержка темного режима.

С приложением в ближайшее время познакомятся участники тестирования Windows.

Разработчики изменили в Microsoft Paint внешний вид, а также некоторые функции для Windows 11. Глава подразделения Windows and Devices Панос Панай опубликовал в Twitter небольшую видеопрезентацию.

«Вот еще другой первый взгляд на Windows 11. Это красиво переделанное приложение Paint, которое скоро появится у участников программы предварительной оценки Windows. Не могу дождаться, чтобы увидеть ваши творения».

В Microsoft Paint изменили меню «Панель команд», а функции «Просмотр», «Сохранить», «Отменить» и «Файл» теперь находятся в верхнем левом углу. Такие параметры, как «Изображение», «Инструменты», «Буфер обмена», «Кисти», «Размер», «Цвета», «Формы» будут отображаются в едином стиле.

По информации сайта WinCentral, в Paint можно будет работать как на обычных, так и на сенсорных устройствах.