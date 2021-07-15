Microsoft анонсировала облачную версию Windows

Корпорация Microsoft 2 августа выпустит операционную систему Windows 365. Она упростит доступ к бизнес-приложениям с более широкого круга устройств. Пользователи сами смогут выбирать параметры ОС — например, мощность и память.

Корпорация в своем блоге объявила, что выпустит «гибридную систему для гибридного мира». Windows 365 совмещает производительность и безопасность облака с простотой использования и универсальностью компьютера.

Новая ОС поможет стать пользователям более гибкими и продуктивными, позволив трансляцию из облака Microsoft приложений, данных, контента, настроек и хранилища файлов с помощью Windows 365.

5 июля стало известно, что Microsoft рассматривают возможность ограничения сроков обновления до новой операционной системы. После старта апдейта переход на Windows 11 останется бесплатным минимум год.