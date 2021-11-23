МФТИ и Университет Халифа построят уникальную лабораторию с возобновляемыми источниками энергии

МФТИ, Университет науки и технологий Халифа и эмиратская компания MKC for Power Solutions L.L.C. подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют вести совместную разработку эффективных технологий хранения и использования водорода в энергетических системах, а также построить уникальную лабораторию, работающую на водороде и возобновляемых источниках энергии.

Соглашение подписали в рамках межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ее сопредседателями являются министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр экономики ОАЭ Абдалла Бен Тук Аль-Марри.

Университет Халифа сегодня ведет активные исследования в области возобновляемой и водородной энергетики и является стратегически важным партнером для МФТИ. Среди передовых разработок МФТИ проект международной арктической станции «Снежинка», создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. «Снежинка» может послужить прототипом для создания аналогичной совместной живой лаборатории Университета Халифа в Абу-Даби.

«Международная арктическая станция „Снежинка“ — это полностью автономный комплекс, создаваемый в Арктике на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель проекта — тестирование и демонстрация природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем „умный дом“, робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом. Считаем перспективным и интересным с научной и с прикладной точек зрения, если аналогичный проект — „живая лаборатория“ Университета Халифа — будет реализовываться в условиях жаркого климата и станет примером международной научной кооперации», — сказал исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев.

МФТИ выйдет на эмиратский рынок при поддержке общественной организации «Деловая Россия» и местных партнеров. Техническим партнером вуза выступит компания MKC for Power Solutions.

«Считаем важным стратегическим шагом для реализации проектов устойчивого развития подписание данного соглашения между двумя ведущими университетами обеих стран — Объединенных Арабских Эмиратов и Российской Федерации. MKC for Power Solutions L.L.C. обладает большим опытом и компетенциями для воплощения самых смелых научных идей в жизнь и имеет честь быть техническим и производственным партнером МФТИ», — отметил гендиректор MKC for Power Solutions L.L.C. Алаа Зоуроб.

Замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов и все стороны подписанного соглашения обсудили планы сотрудничества в области чистой водородной энергетики на 37-й Международной нефтяной выставке ADIPEC-2021.

Также МФТИ и Университет Халифа в рамках партнерских договоренностей планируют вести исследования в сфере безуглеродных транспортных решений, работающих на электроэнергии или водороде.