Межпланетная станция обнаружила на астероиде Бену следы потоков воды

Астероид Бенну содержит следы потоков воды. Их обнаружила американская межпланетная станция OSIRIS-REx.

Аппарат составил полную карту астероида. Следы воды есть в кратере Найтингейл, куда как раз должна приземлиться станция OSIRIS-REx в конце октября текущего года. О наличии воды говорят залежи карбонатов, которые могли образоваться лишь из-за этой жидкости. Исследования опубликованы в нескольких статьях журнала Science.

«Анализируя фотографии зоны посадки OSIRIS-REx, мы заметили в кратере Найтингейл целую сеть из тонких прожилок, которые заполнены яркими минералами», — говорится в статьях.

Ученые предположили, что это минералы, которые часто встречаются на метеоритах. Если их теория верна, то на прародителе астероида Бенну много лет назад текла вода.

Небольшой околоземный астероид Бенну открыли в 2013 году. Его диаметр составляет 600 метров. В 2016 году NASA отправило к нему станцию OSIRIS-REx, которая вышла на орбиту космического тела 31 декабря 2018 года. Аппарат уже определил, что поверхность астероида покрыта крупными булыжниками и содержит в породах воду.

В конце августа мимо Земли пролетал астероид размером с многоэтажку. Однако он не представлял никакой опасности для планеты.