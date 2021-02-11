Минцифры решило отменить восьмерку для межгорода с 2025 года

Минцифры решило продлить на пять лет переход на новую систему набора телефонных номеров. С 2025 года планируется заменить начальную восьмерку в номере на ноль для междугородних звонков и на два ноля при международных переговорах.

План нумерации, принятый ведомством в 2017 году, предполагал переход на использование «0» и «00» вместо цифры «8» с 2020 года. Проект нового приказа, опубликованный на официальном портале, продлевает этот этап.

На первом этапе, сказано в документе, нужно «осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс „Пн =0“, а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс „Пмн = 00“».

На втором этапе планируется переход российских регионов на закрытый план нумерации, при котором при звонке со стационарного телефона в этот же город сначала набирается код города, а следом номер абонента. Такая система действует в Москве и Подмосковье, где есть два кода — 495 и 499.