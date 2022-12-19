19 декабря 2022, 18:19
Международный турнир «Игры будущего» пройдет в 2024 году в Казани
Президент Путин постановил создать оргкомитет по подготовке и проведению «Игр будущего»
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного турнира «Игры будущего». Мультиспортивные соревнования пройдут в Казани в 2024 году. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
Камбин создаст оргкомитет по подготовке и проведению Игр при участии властей Татарстана. Министерство иностранных дел займется продвижением турнира. Соревнования будут финансировать за счет бюджетных и иных средств.
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На турнире совместят IT-среду и физическую активность. Планируется задействовать самые современные разработки в области киберспорта, робототехники и и искусственного интеллекта.
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В ноябре Путин потребовал обеспечить внедрение искусственного интеллекта во всех сферах. По его словам, это необходимо сделать в предстоящие 10 лет. Президент подчеркнул, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально.
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