Международный сервис для размещения видеорекламы Pangle появился в России

В России запустили новый международный сервис для размещения видеорекламы внутри мобильных приложений Pangle. Об этом «360» сообщили представители компании.

Разработчики мобильных игр и приложений, а также паблишеры благодаря платформе Pangle могут монетизировать свои приложения и привлекать новых пользователей. С сервисом сотрудничают разработчики Playrix, ZeptoLab, Gameloft. Pangle также представлен на крупных платформах для монетизации ironSource, MAX and Mopub.

Создатели приложений могут интегрировать Pangle в свои продукты с помощью умных рекламных технологий и интерактивных форматов. Недавно сервис представил новые решения для торгов (bidding solutions) по увеличению дохода разработчиков.

Для рекламодателей Pangle также будет интересен большим количеством рекламных механик, которые позволяют ежедневно охватывать 800 миллионов пользователей мобильных игр и развлекательных приложений.

Сейчас у сервиса Pangle есть четыре рекламных охвата. Rewarded ads, когда пользователи просматривают рекламные ролики в обмен на награды в приложениях. Interstitial ads — реклама транслируется во время паузы в приложении, которую можно либо пропустить, либо перейти по ней на сайт. Native ads легко интегрируются в интерфейс приложения, тем самым генерируя больше кликов и переходов. Также есть интерактивный формат Playable, который позволяет взаимодействовать с базовым интерфейсом, вовлекая в игру.

Плюсами платформы Pangle можно также считать широкую настройку таргетинга, гибкую систему назначения ставок и автоматическую оптимизацию креативов.

Сервис Pangle интегрирован в более чем 100 тысяч приложений по всему миру, включая страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

Разработчикам мобильных приложений для начала работы с сервисом необходимо зарегистрироваться на сайте платформы.