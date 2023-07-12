Технологии 12 июля 2023, 12:19 Международная компания Ookla признала мобильную сеть «Мегафона» лучшей в России Freepik

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Оператор связи «Мегафон» стал лучшим в России по скорости мобильного интернета и покрытию сети. Компания сохранила лидерство по итогам независимого исследования международной компании Ookla.

Чтобы составить рейтинг, исследователи проанализировали пять миллионов замеров скорости мобильного интернета с одного миллиона различных устройств. Абоненты всех операторов делали замеры с помощью приложения Speedtest в течение первых шести месяцев 2023 года.

По скорости мобильного интернета оператор сохраняет лидерство на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания у абонентов компании составила 29,34 мегабита в секунду, а скорость загрузки данных — 9,71 мегабита в секунду. На сегодняшний день это самые высокие скорости для пользователей мобильной связи в России.

Для оценки покрытия мобильных сетей аналитики изучили наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории России, охваченной мобильной связью. Специалисты Ookla проанализировали свыше 3,2 миллиарда замеров, произведенных на двух миллионах уникальных устройств. «Мегафон» занял первое место по этому показателю второй год подряд.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи», — отметил технический директор «Мегафона» Алексей Титов.

Он сообщил, что компания не только расширяет покрытие, в том числе в регионах и небольших населенных пунктах, но и повышает эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет перевода частот, используемых в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE оператор на треть повысил скорость в 24 регионах страны.