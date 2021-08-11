Метеоролог: петербургская дамба выдержит подъем Мирового океана

Санкт-Петербургская дамба сможет выдержать подъем Мирового океана, который предрекают ученые. Об этом метеоролог Валерий Малинин рассказал газете «Петербургский дневник».

«В настоящий момент скорость подъема составляет 3,3 миллиметра в год, но через десять лет она может увеличиться до 5,5 миллиметра. Это означает, что уровень Мирового океана к 2100 году может возрасти от 50 сантиметров до одного метра. Однако технологии создания дамбы опередили время далеко вперед, и от наводнений [дамба] будет спасать город еще довольно долго», — объяснил специалист.

В теории дамба может выдержать подъем уровня воды до пяти метров. Проблема только в необходимости открывать ее, чтобы пропустить суда.