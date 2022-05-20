Метавселенные бесконечны. На РИФ объяснили, почему за ними будущее

Перенасыщение информации в современном мире поднимает вопрос осознанности потребления контента. Будущее за метавселенными, но вопрос в том, хотят ли люди окончательно оторваться от реальности. Об этом в интервью «360» на Российском интернет-форуме (РИФ) рассказал директор по маркетингу «СберСпасибо» Дмитрий Завиша.

Что такое метавселенная

Часто можно услышать, что метавселенные — это будущее, но каждый объясняет это понятие по-своему. Если спросить 50 человек о том, что такое метавселенная, то прозвучат 50 разных ответов. По мнению Завиши, так же по-разному люди ответят, если спросить о них, что такое вселенная.

«Кажется, мета — это история про то, что используя определенные технологии, в том числе неотрывные от метавселенной технологии VR, можно взаимодействовать с объектами в некотором диджитализированном мире», — объяснил он.

Завиша отметил, что люди, связанные с маркетингом, смотрят на метавселенную как на инструмент развлечения, где можно поиграть, примерить одежду и так далее. Но это понятие намного шире.

Источник фото: РИА «Новости»

«Метавселенные несут за собой большую роль, связанную с обучением, проведением каких-то операций в VR, с тренингом медицинских студентов, в архитектуре, в каких-то формах. Это более широкое понятие, как полноценная вселенная разных вещей. И в этом смысле за ними, безусловно, будущее, потому что это новый шаг в потреблении контента, который мы неизбежно сделаем. Вопрос в том, хотим ли мы окончательно оторваться от реальности в этом смысле», — сказал директор по маркетингу «СберСпасибо».

Определенные шаги к отрыву от реальности уже сделаны, отметил Завиша. Он привел пример с профилями в социальных сетях, которые люди ведут, заполняя красивыми обработанными фотографиями, но оставляя за кадром то, что переживают в своей реальной жизни.

Цифровая осознанность

На форуме обсуждалось и такое понятие, как цифровая осознанность. Завиша объяснил, что сегодня люди имеют такое огромное количество источников легкодоступной информации, что пора задуматься об осознанности в потреблении контента.

«Нас долгое время приучали к тому, что есть условно телевизионная программа, и ты можешь потребить контент только в 21:00. Это перекладывало ответственность за потребление на тех, кто создает сетку вещания. С тех пор, как появилась масса информации в соцсетях, мессенджерах и так далее, это никто не контролирует, кроме нас самих», — сказал Завиша.

Источник фото: РИА «Новости»

Директор по маркетингу «СберСпасибо» сравнил это с потреблением пищи.

«Для меня цифровая осознанность — то же самое, что осознанность в потреблении пищи. Если я готов есть калорийное каждый день, я должен принять на себя ответственность за то, что со мной произойдет: поправлюсь, ухудшится здоровье и так далее. Здесь то же самое: я готов брать на себя ответственность за потребление контента, потому что из-за него я могу сойти с ума, запаниковать, либо потерять адекватную картину мира», — заявил он.

РИФ проходит в Подмосковье с 18 по 20 мая. «360» ведет прямую трансляцию.