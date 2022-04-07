Meta задумалась о создании собственной криптовалюты

Американская компания Meta* начала изучать возможность создания виртуальной валюты Zuck Bucks. Об этом стало известно изданию Financial Times.

По информации издания, компания находится в поисках альтернативного источника дохода, поскольку популярность основных продуктов компании — социальных сетей Instagram** и Facebook*** — снижается.

Потенциальная виртуальная валюта Meta*, которую сотрудники, как сообщается, назвали Zuck Bucks в честь руководителя компании марка Цукерберга, будет нацелена на использование в метавселенной.

Пилотный прокт по крипотовалюте в компании намереваются запустить уже в мае.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала принудительное взыскание штрафа с компании Meta*. Она должна выплатить почти два миллиарда рублей. Мера пресечения была назначена в конце 2021 года. В ФССП заявили, что принудительное взыскание началось 24 марта.

*Корпорация Metа признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

**Instagram — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.

***Facebook — принадлежит компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен в РФ.