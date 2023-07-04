Технологии 04 июля 2023, 13:51 Meta решила запустить аналог Twitter Корпорация Meta запустит приложение Threads, которое станет аналогом Twitter Unsplash

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С 6 июля американская корпорация Meta, которую в России признали экстремистской, запустит приложение Threads. Оно станет аналогом социальной сети Twitter и будет работать на базе Instagram*, указали в описании в американском сегменте магазина приложений App Store.

Предполагается, что Threads объединит «сообщества для обсуждения всех волнующих вопросов».

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Будущим пользователям предложили возможность как следить, так и взаимодействовать с интересующими их единомышленниками, делиться творчеством, мнениями и идеями.

Скачать Threads в App Store можно будет 6 июля бесплатно. Приложение доступно для американских пользователей.

The Wall Street Journal писала, что главный директор по продуктам компании Крис Кокс представил в начале июня проект, кодовое название которого — Project 92. По словам Кокса, корпорация вела переговоры с телеведущей Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы добиться их согласия на использование приложения.

О Threads говорили еще в 2019 году. Приложение разработали с учетом «конфиденциальности, скорости и приватности общения».

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена.